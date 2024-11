Le indagini continuano, nel mirino della Procura non solo la Salernitana ma altre sei partite

Ha risposto alle domande del gip del Tribunale di Lamezia Fabrizio Maglia direttore sportivo della Vigor Lamezia, fermato nell’operazione Dirty soccer, che ha portato a 50 fermi e a 26 indagati a piede libero. Assistito dal legale Paolo Mascaro ha respinto le due ipotesi di frode contestatagli dalla Procura e relative alle partite Catanzaro-Barletta e Barletta-Vigor Lamezia. Il gip non ha convalidato l’arresto, disponendo per Maglia gli arresti domiciliari. L’udienza di convalida a carico di Felice Bellini dirigente e responsabile marketing della società sportiva della Vigor Lamezia, anche lui raggiunto da un decreto di fermo, che doveva tenersi oggi, è stata differita ad altra data per motivi di salute che lo hanno costretto ad essere ricoverato in ospedale, anche se il legale Arturo Bova si è comunque opposto alla convalida e all’applicazione della misura cautelare. E intanto sarebbero una quindicina le persone coinvolte nella seconda tranche investigativa sul “calcioscommesse” condotta dalla Squadra mobile e dalla Dda di Catanzaro, coadiuvata dallo Sco e dalla Dia. L’inchiesta è tutt’altro che conclusa e potrebbe a breve svelare nuovi colpi di scena. Il materiale trovato in seguito alle ultime perquisizioni porta dritto ad altre partite sospette oltre a quella della Salernitana. Altre sette squadre di Lega Pro e Serie D, in relazione ad almeno sei partite tutte disputate nei mesi scorsi sono sotto la lente della Procura distrettuale di Catanzaro.

I NOMI DEI 26 INDAGATI A PIEDE LIBERO

Claudio Arpaia, presidente della Vigor Lamezia; Armando Ortoli, direttore sportivo del Catanzaro; Pasquale Lo Giudice, direttore sportivo; Domenico Giampà, calciatore del Catanzaro; Eugenio Ascari, procuratore sportivo e agente FIFA; Gimmi Annis, uomo di fiducia degli arrestati Carluccio e Solazzo; Dennis Patrick Bingham, amministratore unico A.C. Monza Brianza 1912; Domenico Capitani, presidente della Torres; William Carotenuto, calciatore del San Severo; Francesco Massimo Costantino, ex allenatore della Torres e della Vigor; Arturo Di Napoli, allenatore del Vittoriosa Stars (Malta) ex Salernitana; Garaffoni Mirko, calciatore della Maceratese; Luciano Ariel Pignatta, calciatore del Sorrento; Daniele Piraino, procuratore sportivo; Mauro Ruga, procuratore sportivo; Giuseppe Sampino, procuratore sportivo; Massimiliano Solidoro, ex collaboratore tecnico del Savona; Paolo Somma, direttore sportivo del Sorrento calcio; il giocatore Fabio Caserta; e poi Claudio Lippi, Andrea Bagnoli, Abdelaye Balde, Luigi Condò, Giuseppe Perpignano, Salvatore Casapulla e Pietro Iannazzo raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in Andromeda