Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha, con un'ordinanza, disposto, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza di alcune classi dell'Istituto comprensivo “Don Milani-De Matera”, allocate alla Città dei ragazzi.

Con il provvedimento che riguarda le classi III C, IV D e V C del “Don Milani-De Matera”, il primo cittadino ha dato immediato seguito ad una specifica richiesta pervenuta dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo, Immacolata Cairo, con la quale è stato comunicato che gli studenti delle classi erano stati posti in quarantena dall'Asp a seguito di contatti avuti con una insegnante risultata positiva al Covid-19.

Il sindaco ha ordinato la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza delle tre classi fino alla fine del periodo di quarantena che verrà comunicata ufficialmente in seguito.