Al centro delle indagini le aggressioni ad un gruppo di insegnanti avvenute domenica 29 aprile durante la trasferta a Matera dei sostenitori etnei per una partita del campionato di serie C

Rapina impropria, danneggiamento aggravato, incendio, lesioni aggravate, violenza privata, tentato omicidio, utilizzo di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di materiale esplodente. Sono i reati contestati a vario titolo ad un gruppo di ultras del Catania destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme (Catanzaro) ed eseguite dalla Polizia di Stato. Eseguito 20 arresti. Indagato anche un minorenne.

Tratti in arresto venti ultrà

Carmelo Giuseppe Murabito, 23 anni

Salvatore Marco Balistreri

Vincenzo Lombardo

Giovanni Antinio D'Agosta

Matteo D'Agosta

Angelo Condorelli

Gianluca La Farina

Orazio Angelo Tabuso

Tommaso Davide Viscuso

Simone Scarcella

Daniele D'Arrigo

Orazio Motta

Benito Pasturi

Giovanni Manganaro

Damiano Nicolosi

Mirko Gallo

Luca Razza

Rosaria Calarco

Luca Spampinato



L'aggressione a Lamezia

Al centro delle indagini - condotte dagli agenti del Commissariato di Lamezia Terme e da quelli della Digos di Catanzaro in collaborazione con i colleghi delle Digos di Catania ed Enna - la sequenza di episodi avvenuti domenica 29 aprile, durante la trasferta a Matera dei sostenitori etnei per una partita del campionato di serie C. Questi ultimi dapprima si sono resi responsabili di alcune indiscriminate aggressioni ai danni di inermi cittadini nei pressi degli imbarcaderi di Messina e, successivamente, dopo aver inseguito lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo un'auto i cui passeggeri erano stati erroneamente scambiati per tifosi siracusani, nei pressi della stazione ferroviaria di Lamezia Terme hanno violentemente aggredito le vittime, rapinandoli di valori e oggetti personali e provocando l'incendio della parte anteriore della vettura mediante il lancio di un fumogeno.

L'aggressione e' stata interrotta solo dall'intervento di un operatore della Polfer e da altro personale giunto in aiuto. Nel corso dell'operazione, denominata "Tifo selvaggio", agli indagati sono stati notificati anche i Daspo emessi dal questore di Catanzaro.

