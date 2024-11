Matteo Battaglia, 12 anni, fu travolto da un Suv nell’agosto del 2013

Catanzaro - Tre anni e sei mesi di reclusione. E’ la pena chiesta dal pubblico ministero di Catanzaro per Andrei Valentin Epurei, 26 anni, processato per aver investito ed ucciso Matteo Battaglia. La tragedia è avvenuta nell’agosto del 2013 a Sellia Marina. Matteo aveva dodici anni. Epurei era alla guida di un Suv che ha travolto il bambino finendo la sua corsa contro un’automobile il cui conducente è rimasto pure ferito. Il cittadino rumeno è sotto processo con rito abbreviato con l’accusa di omicidio colposo. Prossima udienza il 3 febbraio. Per le conclusioni e la sentenza. L’incidente stradale sarebbe stato causato da un colpo di sonno.