È in partenza da Crotone per Bologna, dove domani sarà sepolta, un'altra salma delle vittime del naufragio di Cutro. Si tratta di una ragazza di 17 anni di nazionalità afgana.

I familiari saranno accolti, come negli altri casi, dal Comune di Bologna. L'arrivo è previsto per domattina al cimitero di Borgo Panigale a Bologna. I funerali si terranno domani alle 15 in forma privata, nello stesso cimitero con rito islamico, celebrato dal presidente dell'Ucoii Yassine Lafram. Alle esequie parteciperà l'assessore comunale Luca Rizzo Nervo, in rappresentanza della città.