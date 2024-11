Torna il maltempo in Calabria. La protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità, per la giornata di domani 30 novembre, in cui viene dichiarato uno stato di allerta arancione sull’Alto Jonio calabrese e gialla sul restante territorio regionale.

Nello specifico: «Piogge diffuse e temporali sparsi su Cala 5 e 6 (zone di allertamento in cui ricade il territorio della provincia di Crotone e l’area jonica cosentina). Piogge e temporali sparsi su Cala 1, 2, 3 e 7. Piogge sparse e temporali isolati su Cala 4 e 8», si legge nel bollettino diramato dalla ProCiv.

Allerta meteo: scuole chiuse in Calabria

A seguito dell’allerta il sindaco di Crotone Vincenzo Voce «con propria ordinanza, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 30 novembre 2022», si legge in un post.

Anche a Crosia il sindaco, Antonio Russo, ha deciso di chiudere «le scuole di ogni ordine e grado» e ha «attivato il Centro operativo comunale della protezione civile» e «chiuso anche il cimitero cittadino». Le attività scolastiche saranno sospese anche ad Acri, lo ha deciso il primo cittadino Pino Capalbo.