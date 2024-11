Protagonista un giovane di 20 anni che ha tentato di tagliarsi le vene di un polso

DOMANICO (CS) – Prima la lite e il ferimento dell’amico, poi le ferite autoinferte con la stessa lama. E’ ricoverato in ospedale piantonato dai carabinieri M.F., il giovane di 20 anni che ha accoltellato un suo conoscente di 23 e ha poi tentato di togliersi la vita. L’allarme è stato lanciato da alcune persone che hanno assistito alla discussione e all’accoltellamento. Il ferito, colpito alla schiena con un coltello da cucina, non è in pericolo di vita. Trasportato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza è stato giudicato guaribile in 20 giorni. Il giovane accoltellatore è stato fermato e soccorso dai carabinieri dopo essersi ferito ad un braccio e aver tentato di tagliarsi le vene di un polso. (rc)