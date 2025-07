Il territorio del Cosentino colpito da una serie di roghi che sta terrorizzando i cittadini. Diversi i canadair all’opera per cercare di spegnere le fiamme che mandano in fumo ettari di vegetazione

È ormai una triste abitudine da queste parti e anche nel 2025 si è ripetuta sciaguratamente. La domenica di grande caldo abbinata agli incendi è purtroppo una sorta di classico sul territorio di Bisignano, spesso colpito dai piromani soprattutto nei giorni festivi.

Prova ne è quanto sta accadendo nelle ultime ore, come testimoniato da numerosi cittadini sui social, nonché da quanti vedono partire mezzi di soccorso e canadair a grande velocità per domare gli incendi.

Si è perso ormai il conteggio di quante volte il canadair si sta impegnando nell’arginare la grossa mole di roghi sul territorio, andando avanti e indietro e cercando di prelevare acqua dai bacini idrici del territorio e dei confini limitrofi.

Due i canadair all’azione per limitare i danni, nonché sono impegnate le squadre antincendio di terra per dei roghi che stanno interessando una parte che fa da ponte tra il centro storico e la zona del Campo sportivo. In particolare a essere colpite sono la zona di Vallerusso, via Guardia e via Mucone. Uno scenario in cui, almeno al momento, non si registrano danni persone e cose, ma solo la consapevolezza di vedere scelleratamente tanti ettari andati in fumo.

Un terreno ormai andato in fumo nella prima domenica di luglio

Ciclicamente ormai si ripete questa vera e propria azione vandalica ai danni del territorio, minimizzarla in ogni stagione non serve pressoché a nulla, considerando come spesso proprio i giorni festivi sono ormai quelli più temuti da queste parti. Non è purtroppo il solo paese cratense colpito, anche Luzzi è interessata dall’argomento e salendo tra i confini nordici anche Acri è interessata tristemente dal fenomeno.