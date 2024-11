Tragedia a Reggio dove un uomo, Domenico Bova, 58 anni, è stato ucciso dal figlio, Simone Bova, 26 anni, questo pomeriggio in una palazzina che si trova a poche decine di metri dal Cedir, lungo via Del gelsomino. Sul luogo la Squadra Volanti della Questura assieme agli uomini della Scientifica e della Squadra Mobile. Tensione palpabile sul posto, con la presenza di numerosi parenti della vittima. Il figlio è stato già fermato dalla Polizia ma, per le ferite riportate, è stato trasportato al Pronto soccorso. S'indaga sui rapporti conflittuali tra i due, sfociati in una vera e propria furia omicida: sarebbero una quarantina, infatti, le coltellate subite dalla vittima.

L'atroce delitto è maturato in una famiglia nota in città, fra i cui componenti ci sono sono imprenditori e professionisti molto conosciuti e apprezzati in riva allo Stretto.

