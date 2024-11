Il prete, coinvolto nell’operazione della Dda di Catanzaro “romanzo criminale”, rassegna le dimissioni e il Vescovo lo sospende da parroco di Pizzo

VIBO VALENTIA - Don Salvatore Santaguida (nella foto), il prete coinvolto nell’operazione “Romanzo Criminale”, ha rassegnato le dimissioni da parroco della chiesa di San Sebastinao a Pizzo, incarico che ricopriva da qualche settimana dopo il trasferimento dalla parrocchia di Stefanaconi. Dimissioni che il vescovo della diocesi Mons. Lugi Renzo non avrebbe accettato , disponendo invece la sospensione temporanea dall’incarico. Il vescovo avrebbe già provveduto a nominare un sostituto.

L’inchiesta - Le dimissioni di Santaguida, sarebbero legate al coinvolgimento dello stesso nell’ inchiesta della Dda di Catanzaro che lo vede indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Fu lo stesso Santaguida, all’indomani dell’operazione Romanzo, a chiedere scusa ai suoi parrocchiani per i disagi che il suo coinvolgimento nell’inchiesta avrebbe potuto arrecare , confidando nella giustizia che avrebbe chiarito tutto. Secondo l’inchiesta, il parroco avrebbe favorito esponenti del clan Patania di Stefanaconi. In particolare il prete, avrebbe rappresentato l’anello di congiunzione tra questi e l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Sant’Onofrio Sebastiano Cannizzaro. Quest’ultimo raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere.