L'aggressore sarebbe un uomo di 32 anni che è stato fermato dai carabinieri

Rosarno (Rc) - Picchiata con il calcio di una pistola e con un mattone. Vittima una donna di 49 anni, aggredita in casa a Gioia Tauro. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del pestaggio: si tratta di Antonio Pesce, 32 anni, già noto alle forze dell'ordine. Indagini in corso per stabilire il movente dell'aggressione. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale dai carabinieri. La 49enne è stata ricoverata a Polistena. Le sue condizioni sono gravi.