Al vaglio degli inquirenti anche la presenza in casa della figlia dodicenne della coppia. L’uomo è in stato di fermo, nelle prossime ore sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia

Non è in pericolo di vita la donna che ieri è caduta dal balcone di casa al culmine di una lite con il marito. Il fatto è avvenuto a Botricello, centro in provincia di Catanzaro. L'ipotesi più attendibile è che la lite possa essere scaturita dalla gelosia, ma i Carabinieri stanno approfondendo tutti gli elementi per ricostruire ogni aspetto.

La donna di 47 anni ha trascorso la notte nell'ospedale di Catanzaro e lunedì dovrebbe essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre gli effetti dei traumi provocati dalla caduta da oltre tre metri di altezza.

Il marito, un operaio quarantottenne, è in stato di fermo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e nelle prossime ore sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia. Al vaglio degli inquirenti anche la presenza in casa della figlia dodicenne della coppia nel tentativo di comprendere, con l'ausilio di specialisti, se la ragazzina possa avere visto i sentito qualcosa.