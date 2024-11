Gli esiti dell'esame autoptico diranno con certezza se si tratta di Silvana Rodriguez, la donna brasiliana scomparsa da qualche giorno dalla propria abitazione

Aggiornamento 15:49:58 - Effettuata l'autopsia sul corpo di Silvana Rodriguez, 32 anni. La Procura di Paola ha aperto un fascicolo per omicidio, ma c'è il puù stretto riserbo in questa fase delle indagini. Accanto all'auto, da quanto emerge, sarebbe stato ritrovato del materiale infiammabile.

Gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia. Sono in corso gli interrogatori dei parenti e degli amici. Partiti anche gli accertamenti sui tabulati telefonici della donna, e del marito, che ne aveva denunciato la scomparsa sabato sera non vedendola tornare.

I particolari nel servizio di Tiziana Bagnato per LaC news24

L'autopsia - È in corso da stamane l'autopsia sul corpo carbonizzato della donna trovato ieri, in una Fiat Punto, a Belvedere Marittimo, nel cosentino.Per gli inquirenti il cadavere dovrebbe appartenere a Silvana Rodriguez, 32enne brasiliana scomparsa da qualche giorno dalla propria abitazione ma solamente gli esiti degli accertamenti del dna forniranno l'ufficialità circa l'identità. Intanto proseguono le indagini. Nelle scorse ore sono stati ascoltati dai carabinieri i familiari della donna per cercare di ricostruire ciò che è accaduto da quando Silvana si è allontanata da casa.Le indagini dei carabinieri sono dirette dal Procuratore della Repubblica di Paola, Bruno Giordano, e dal sostituto Maria Teresa Grieco, che hanno aperto un fascicolo per il reato di omicidio. Gli esiti dell'autopsia saranno fondamentali per stabilire le cause della morte. In particolari gli inquirenti vogliono capire se la donna è deceduta prima o dopo l'incendio dell'automobile che aveva utilizzato per allontanarsi dalla sua abitazione. Secondo quanto raccontato dal marito della donna, i due, dopo essere usciti nel pomeriggio di sabato per fare la spesa, sono rientrati in casa ma Silvana, poco dopo il loro rientro ha avvertito il marito che stava nuovamente uscendo perché aveva dimenticato di comprare degli oggetti. L'uomo ha raggiunto alcune persone per una riunione e quando è tornato a casa ha notato che la moglie non era rientrata. Allarmato per il ritardo, ha denunciato l'allontanamento ai carabinieri. Dopo alcune ore è stato trovato il cadavere carbonizzato della donna nei pressi del cimitero di Belvedere Marittimo.