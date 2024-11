E' stata colpita alla coscia destra. Carabinieri informati solo dopo il ricovero in ospedale a Vibo

MILETO (VV) - Stava innaffiando gli ortaggi del suo giardino. Ha raccontato di aver sentito due botti, come due mortaretti. Ma in realtà qualcuno le aveva sparato due colpi di pistola. E’ accaduto ad un’anziana donna, gambizzata nell’abitazione in cui vive con uno dei suoi figli, nelle campagne di San Giovanni, frazione di Mileto. La pensionata, G.P., 78 anni, è stata centrata alla gamba destra. La donna ha chiesto aiuto ai familiari. E’ stato uno dei nipoti ad accompagnarla al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo, distante pochi chilometri. Qui i medici hanno accertato che la donna era stata ferita da un proiettile esploso da una pistola. E solo dopo la segnalazione dell’ospedale è scattato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri. Arrivati sul luogo dell’agguato, a terra, all’esterno della proprietà, i militari hanno trovato due bossoli calibro 7,65. L’anziana è madre di un uomo scomparso per lupara bianca nel 2005. I carabinieri stanno verificando il suo racconto e le testimonianze dei familiari. La donna è stata operata, le sue condizioni di salute non sono gravi.