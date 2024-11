Tanta paura per una 25enne che attraversando via dei Mille è stata falciata da un'auto. Immediatamente soccorsa, ha riportato ferite ed escoriazioni ma le sue condizioni non sono gravi

È rimasta gravemente ferita, ma non è in pericolo di vita I.M., la donna di 25 anni in stato di gravidanza investita da un'auto in via dei Mille, a Lamezia Terme. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava attraversando la strada quando è stata travolta e trascinata per qualche metro da un’auto il cui conducente, una donna, ha prestato immediato soccorso allertando il 118.

Trasportata dall’ambulanza della postazione di Maida prima all'ospedale di Lamezia e successivamente all'ospedale Pugliese di Catanzaro, la donna non sarebbe in condizioni critiche. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale diretta da Salvatore Zucco per ricostruire la dinamica dell’incidente-