Incinta di nove mesi, la 40enne Antonella Surico si è allontanata ieri mattina dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Polistena. Le ricerche sono partite immediatamente. Per lei si è mobilitata l'intera comunità di Galatro

Potrebbe aver perso l'orientamento Antonella Surico, scappata ieri mattina dall'ospedale di Polistena intorno alle 8.15. La 40enne, originaria di Taranto, vive a Galatro nel Reggino, insieme al compagno, ed è al nono mese di gravidanza. Grande la preoccupazione dei familiari che, avvisati dagli infermieri dell'ospedale, si sono immediatamente rivolti alle forze dell'ordine presentando denuncia di scomparsa. Un giallo tutto da chiarire quello di Antonella. Perché viene da chiedersi come possa essere accaduto che una paziente ricoverata al terzo piano dell'ospedale e in prossimità del parto, venga persa di vista dal personale - medici e infermieri, ma anche ausiliari e inservienti – al punto da allontanarsi indisturbata non solo dal reparto, ma anche dall'edificio, senza essere notata da nessuno. La donna, al momento della scomparsa, era sola e indossava presumibilmente un giubbotto blu, jeans e scarpe da ginnastica bianche. E' importante ritrovarla al più presto, visto il suo stato di salute e il parto ormai imminente, ha urgente bisogno di essere assistita per garantire la sua incolumità e quella del suo bambino. I familiari di Antonella, alcuni dei quali in queste ore stanno giungendo da Taranto, la descrivono come una donna minuta di fisico, alta circa un metro e 68, con gli occhi azzurri e i capelli biondi tagliati molto corti, come si vede nell'unica foto disponibile. Ha un segno particolare, un neo sul labbro superiore.

Chiunque avesse notizie della donna, è invitato a rivolgersi immediatamente al Commissariato di Polistena, al numero 0966 939211, o all'utenza privata 342 5117498.