A Marcedusa, piccolo centro del catanzarese, una donna è precipitata in un dirupo. Non è ancora chiaro se la caduta sia avvenuta a seguito di un incidenteo o sia autonoma. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco assieme al nucleo Speleo Alpino Fluviale per tentare di ritrovarla. Presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Una volta recuperata, è stata affidata alle cure degli operatori sanitari.

Luana Costa