È indagato per omicidio colposo stradale l’uomo che guidava l’auto che ieri ha investito la 76 enne poi morta per le ferite riportate a Lamezia Terme. La donna, Concetta Dinaro, si trovava intorno alle sette e trenta del mattino su via Indipendenza e stava attraversando per gettare la spazzatura nei cassonetti. L’impatto le è stato fatale ed è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Il guidatore si è subito fermato per prestare soccorso. L’autorità giudiziaria ha disposto accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

LEGGI ANCHE:

Incidente a Lamezia, anziana travolta e uccisa da un’auto