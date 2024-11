La sessantacinquenne è stata soccorsa dall'automobilista ma è morta durante il trasporto verso l'ospedale di Rossano

Una donna, Caterina Petrone, di 65 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto a Trebisacce. La donna, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita da una Lancia Y10 guidata da un uomo di Trebisacce. La sessantacinquenne è stata soccorsa dall'automobilista ma è morta durante il trasporto verso l'ospedale di Rossano. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.