La scoperta poche ore fa. L’anziana donna è stata rinvenuta morta nella sua casa. Si indaga per accertare le cause del decesso

Potrebbe essere morta per cause accidentali la donna ritrovata cadavere poche ore fa nella sua casa di Montepaone, nel catanzarese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che insieme al medico legale e alla scientifica hanno effettuato i primi accertamenti all’interno della casa e sulla donna per chiarire le dinamiche del decesso che pare. Disposta l’autopsia.