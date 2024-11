È successo a Molochio nel reggino. Al termine dell'ennesima lite la donna è stata uccisa a colpi di fucile dal marito

Dramma a Molochio, comunità in provincia di Reggio Calabria dove una donna è stata uccisa a colpi di fucile.

Secondo la prima ricostruzione, Salvatore Morabito, 65 anni, avrebbe ucciso la moglie Annamaria Luci, 55 anni, con un fucile calibro 12 (detenuto regolarmente) nell’abitazione comune, in via Giovanni Alessio a Molochio dopo l'ennesimo litigio per questioni familiari.

L’uomo, che dopo l’omicidio aveva fatto perdere le proprie tracce, si è presentato spontaneamente ai carabinieri.