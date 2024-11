Attilio Berlingeri non sopportava la fine della loro relazione. Questo sarebbe il movente che avrebbe spinto l’uomo a sparare due colpi mortali al torace dell'ex convivente

Non sopportava la fine della sua relazione e di essere stato denunciato per lesioni. Sarebbe questo il movente che ha portato il 56enne pregiudicato Attilio Berlingeri a sparare due colpi mortali al torace della ex convivente 64enne Carmela Aparo, ieri sera in un parcheggio a Seregno (Monza).

Berlingeri, originario di Rosarno, e conosciuto dagli inquirenti come vicino al clan calabrese degli "Zingari", ha alle spalle condanne per traffico di droga e violenze.

Catturato a Cinisello Balsamo solo due ore dopo l'agguato mortale, l’uomo avrebbe confessato di aver sparato alla ex.