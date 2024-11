La Giornata internazionale dei Diritti della Donnaricorre ogni anno l'8 marzo ed è stata istituita per celebrare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, per rafforzare la lotta contro le discriminazioni di genere e le violenze che le donne hanno subito e continuano a subire ancora oggi nel mondo.

Origini del Women’s Day

L’International Women’s Day nasce ufficialmente negli Stati Uniti il 28 febbraio del 1909 ad opera del Partito Socialista americano che in quel giorno organizzò una grande manifestazione in favore del diritto delle donne al voto. Seguirono presto altre rivendicazioni da parte di moltissime operaie di New York che richiedevano migliori condizioni lavorative e un aumento di salario.

Dopo l’incendio divampato il 25 marzo del 1911 nella fabbrica Triangle di New York in cui persero la vita 146 lavoratori, in maggioranza donne immigrate, le manifestazioni femminili si moltiplicarono in molti Paesi europei come Germania, Austria e Svizzera. L’8 marzo 1917 le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra. Da qui, le delegate della Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste a Mosca scelsero l'8 marzo come Giornata Internazionale dell'Operaia.

In Italia il Women’s Day iniziò aprendere piede nel 1922 fino ad assumere un’importanza notevole nel 1945 quando l'Unione Donne in Italia (formata da donne del Pci, Psi, Partito d'Azione, Sinistra Cristiana e Democrazia del Lavoro) celebrò la Giornata della Donna nelle parti del Paese già liberate dal fascismo.

Nel 1946 ventuno furono le pioniere della Costituzione. Erano soltanto il 4% dell’Assemblea Costituente ma seppero fare rete e ottenere grandi vittorie.

Le Madri Costituenti - che abbiamo voluto ricordare nello spot con cui celebriamo la Giornata della Donna - nella conquista della parità di genere e della libertà di essere donne lavoratrici come diritto fondamentale della Costituzione, contribuirono ad incidere sulla Carta quei principi fondamentali necessari per il cambiamentodella condizione delle donne in Italia, fino a quel momento totalmente prigioniere della cultura patriarcale radicata nella società.

Da allora ad oggi è passato molto tempo. Ma i passi in avanti e le conquiste che le donne continuano a rincorrere faticosamente, nell’anno del covid hanno subìto una notevole battuta d’arresto. Il tasso di occupazione femminile è del 18% più basso rispetto a quello degli uomini, il lavoro part time riguarda il 73,2% delle donne ed è involontario nel 60,4% dei casi. I redditi complessivi delle donne sul mercato del lavoro sono in media del 25% inferiori rispetto a quelli degli uomini.