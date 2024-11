I finanzieri della compagnia di Sibari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, nei confronti di un uomo, M.U. di anni 52, residente a Corigliano Rossano per il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.



L’indagine, denominata Effetto doping, è scaturita dal sequestro di circa 1000 farmaci anabolizzanti-dopanti vietati che le Fiamme Gialle avevano eseguito in occasione di un controllo stradale nei confronti dell'arrestato, sia in occasione della successiva perquisizione nell’abitazione e nella palestra gestita dalla moglie, dove l'uomo era istruttore tecnico sportivo di body building.



Le successive indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, che hanno interessato anche l’analisi dei conti correnti e delle movimentazioni effettuate dall’indagato tramite il circuito finanziario Money Transfer, hanno permesso di dimostrare che, senza comprovate motivazioni mediche, forniva e somministrava farmaci anabolizzanti ed altre sostanze farmacologiche idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping, a favore dei frequentatori della palestra che intendevano partecipare a manifestazioni sportive di caratura nazionale.