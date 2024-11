Non ce l’ha fatta il quarantunenne del Togo che lo scorso 29 settembre era rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua bicicletta a Lamezia Terme in località Bellafemmina. Le sue condizioni erano apparse da subito gravi ed era stato trasferito a Catanzaro. Qui è spirato oggi. I veicoli coinvolti nel sinistro erano stati sequestrati dalla Polizia Locale nell’immediatezza dei fatti per accertare la dinamica dello scontro.

Ora è stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo mentre procedono e indagini sotto la direzione della locale Procura della Repubblica