Un evento storico per Reggio Calabria e tutta la Regione con l’apertura della Diga del Menta. Dopo 30 anni l’acqua arriverà nelle case dei cittadini. Il Governo Oliverio ha investito nel progetto 25 milioni di euro, rimettendo in sesto il cantiere per la costruzione del sistema idrico del Menta.

Grazie alla sinergia ed all’impegno comune di Regione, Comune di Reggio Calabria e Sorical, saranno ora chiusi i pozzi salmastri ed i cittadini di Reggiopotranno bere acqua sana e priva di residui salini.

Molto intensa la giornata di domenica 28 ottobre, con quattro avvenimenti che segneranno l’importanza dell’evento.

Ecco il programma

Alle 11, all’impianto di potabilizzazione in località Armo di Gallina, ci sarà la benedizione degli impianti da parte dell’Arcivescovo Metropolita mons. Giuseppe Fiorini Morosini, con l’avvio della fornitura idrica ed una conferenza stampa con Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria; Luigi Incarnato, commissario liquidatore della Sorical, Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria.

Alle 16, il secondo evento presso la rotonda di via Reggio Campi, all’incrocio con via Emilio Cuzzocrea, di fronte la Chiesa di San Paolo. “Insieme a bere l’acqua del Menta”, è il titolo dell’evento in cui si prevede la riattivazione della fonte “Tre Fontane – San Paolo” alimentata dall’acqua della Diga del Menta.

Alle 17:30, nella sala consiliare Piero Battaglia di Palazzo San Giorgio il terzo evento, con un convegno “Dalla Diga del Menta al sistema idrico integrato dell’acqua a Reggio Calabria’’ con Giuseppe Falcomatà, Luigi Incarnato, Domenico Pallaria (Direttore Generale Regione Calabria), Paolo Brunetti (consigliere comunale), Domenico Penna (sindaco di Rocca Forte del Greco), Domenico Creazzo (Presidente f.f. del Parco dell’Aspromonte), e Mario Oliverio.

Alle 19, infine, l’ultimo appuntamento della giornata al Teatro Cilea di Reggio Calabria con un concerto di orchestra e coro dello stesso teatro diretto dal maestro Alessandro Tirotta.

