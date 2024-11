Durante la notte sono state sottratte le strumentazioni dai reparti di Gastroenterologia dei due presidi sanitari. Sul posto la Polizia Scientifica

Doppio colpo questa notte negli ospedali di Catanzaro e Lamezia Terme. Ignoti si sono introdotti all'interno dei due presidi sanitari portando via tutta la strumentazione tecnica dai reparti di Gastroenterelogia. A rendere nota la circostanza sono due consiglieri comunali di Catanzaro: Manuela Costanzo (Obiettivo Comune) e Demetrio Battaglia (Catanzaro con Sergio Abramo).

Questa mattina la polizia scientifica ha raggiunto i due ospedali per effettuare i rilievi. Secondo una prima sommaria ricostruzione, i due colpi si sarebbero consumati durante la notte e in contemporanea. Non sarebbero stati rilevati segni di effrazione.

Molta preoccupazione hanno destato gli episodi realizzati, pare, senza troppe complicazioni sebbene all'interno dei presidi siano collocate telecamere di videosorveglianza. I due consiglieri comunali, in particolare per quel che concerne l'ospedale di Catanzaro, si sono interrogati sulla validità del servizio espletato dalle guardie giurata e del servizio antincendio, entrambi bypassati dai malviventi. Mentre resta alta l'attenzione per il potenziale disservizio creato sulla scorta delle lunghe liste d'attesa che ingolfano i due ospedali. Sprovvisti della strumentazione tecnica sarà adesso complicato riuscire a garantire risposte sanitarie.

Luana Costa