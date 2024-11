Si è addormentato, in preda ai fumi dell’alcol, proprio sotto un’auto parcheggiata nei pressi del Teatro Odeon di Paola dove era in corso un saggio di danza, rimanendo schiacciato sotto le ruote del veicolo quando la proprietaria, una ballerina che aveva appena terminato lo spettacolo, ha innestato la marcia per andare via.



L’uomo è stato investito, riportando alcune fratture di grave entità, tali da richiederne il trasferimento all’Annunziata di Cosenza, dopo un primo trasporto al locale ospedale San Francesco da parte dei sanitari del 118, tempestivamente intervenuti a bordo di un’ambulanza.