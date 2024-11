Disagi anche per l'aereo proveniente da Roma che alla fine è riuscito però ad arrivare a destinazione

A causa del maltempo ieri sera il volo Ryanair diretto da Treviso a Lamezia Terme non è riuscito ad atterrare nello scalo internazionale lametino ed è stato dirottato nell’aeroporto di Bari. Il volo, già partito con un’ora e venti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare intorno alle 22.40. A causa delle tempesta in corso su Lamezia ha volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei dirigendosi poi verso Bari. Per il forte temporale difficoltà ha avuto anche il volo partito da Roma Fiumicino alle 21:56 che è riuscito però a completare l’atterraggio su Lamezia seppur con 15 minuti di ritardo.