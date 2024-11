Al momento dell'incidente in casa con il bimbo c'era la mamma che ora è in stato di choc. Sul posto sanitari del 118 e la Polizia per accertare l'esatta dinamica e avviare le indagini

Un bambino di circa 3 anni e mezzo è caduto oggi dalla terrazza dell'appartamento in cui abita, al quinto piano di uno stabile di via Fares, nel quartiere Sala di Catanzaro. Le corde dei panni dell'appartamento al secondo piano hanno frenato la caduta prima che precipitasse al suolo, dove è stato soccorso dall'inquilino dell'appartamento al secondo piano, che aveva avvertito il tonfo sui fili per il bucato. Il bimbo, di nazionalità marocchina, è stato subito portato in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Al momento dell'incidente in casa con il bambino c'era la mamma che ora è in stato di choc. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile e delle Volanti per accertare la dinamica.