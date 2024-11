L'operaio stava effettuando dei lavori in un’abitazione. Sul posto carabinieri ed elisoccorso

Tragedia questa mattina a Cetraro. Un uomo, C.S., intorno alle 11.30 è caduto da un’impalcatura a Cetraro in località Malvitani. La persona, di località San Pietro, stava eseguendo dei lavori in un'abitazione privata. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Paola. Successivamente è stato trasferito all’ospedale di Cosenza in elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi.

Francesca Lagoteta