Il dramma si è consumato poco prima delle 20 di questa sera. Francesco Occhiuto, 30 anni e studi in psicologia, uno dei figli dell’ex sindaco di Cosenza e senatore Mario Occhiuto, è precipitato, per cause in corso di accertamento, da una finestra dell’abitazione di famiglia all’ultimo piano dell’immobile ubicato in viale Giacomo Mancini.

Immediatamente soccorso da personale del 118, è stato condotto in codice rosso al presidio ospedaliero dell’Annunziata in gravi condizioni dove i medici stanno tentando di salvargli la vita.

La notizia si è diffusa rapidamente e presso il nosocomio bruzio sono giunti i vertici delle istituzioni locali tra cui il sindaco Franz Caruso e il vicepresidente del consiglio regionale Pierluigi Caputo. È atteso l'arrivo del presidente Roberto Occhiuto.

Giunto poco prima delle 22.30 a Zumpano dalla postazione di Lamezia Terme l’elicottero notturno del 118. Il giovane verrà portato in volo a Lamezia e poi da lì in ambulanza fino a Catanzaro.

