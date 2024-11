Il piccolo di un anno e mezzo è giunto in ospedale in condizioni disperate. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo

Un bimbo di un anno e mezzo è morto nell'ospedale di Crotone probabilmente a causa di un rigurgito avvenuto nella culla mentre stava riposando. Il piccolo, riporta la stampa locale, spossato dalla febbre causata dall'influenza, era riuscito a mangiare un po' di pastina. Dopo averlo adagiato nella culla per farlo riposare, i genitori controllandolo si sono accorti che aveva rigurgitato ed era cianotico. Immediatamente hanno allertato i soccorsi mentre la zia del piccolo, che è medico, ha tentato una prima rianimazione. Il bimbo, che viveva con i genitori a Scandale, un centro della provincia, è giunto nel pronto soccorso dell'ospedale di Crotone in condizioni disperate ed è deceduto malgrado i tentativi dei sanitari, andati avanti per più di un'ora, di tenerlo in vita. Al pronto soccorso sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Crotone per gli accertamenti del caso. Adesso spetterà al magistrato di turno decidere se disporre o meno l'autopsia.