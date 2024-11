Il piccolo rinvenuto dai genitori già privo di sensi. Sul posto anche l'elisoccorso e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

Dramma a Falerna, nel Catanzarese, dove un bimbo di appena tre mesi è stato trovato privo di sensi dai genitori. Tempestivamente è stato allertato il personale del 118 che è intervenuto sul posto anche con l l’elisoccorso. I sanitari purtroppo non hanno potuto fare altre che constatarne il decesso. Sono state avviate le indagini. Tra le ipotesi in campo quella che si sia trattato di un caso di morte in culla.