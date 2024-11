Il corpo dell'uomo è stato trovato a seguito delle operazioni di spegnimento dai vigili del fuoco nella stanza da letto. Accertamenti in corso per stabilire le cause del rogo

Un uomo è stato trovato morto in casa a Reggio Calabria dai vigili del fuoco a seguito delle operazioni di spegnimento di un grosso incendio che ha interessato l'appartamento nella notte.

Il 76enne è stato rinvenuto esanime nella propria stanza da letto, sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.

L'intervento dei vigili del fuoco, in via Nicola Furnari intorna all'una di notte, non è stato dei più semplici, infatti per estigure l'incendio c'è stato bisogno di due autopompe e un'autoscala per supportare gli uomini a terra.

Alle 6 di questa mattina le stesse squadre sono state impegnate per lo spegnimento di un grosso incendio ancora in corso, che ha interessato alcuni store del mercato di Mortara, oltre ai cumuli di immondizia depositata all'esterno