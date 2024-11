Ha perso la vita cadendo da una altezza di circa tre metri mentre era intento ad eseguire alcuni lavori all'interno della sua proprietà. È quanto avvenuto in località Roccelletta di Borgia in provincia di Catanzaro. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Catanzaro che stanno raccogliendo ogni elemento utile ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Da quanto è stato possibile apprendere, l'uomo di 55 anni residente a Borgia, stava eseguendo alcuni lavori per la realizzazione di una copertura in una area interna alla sua proprietà, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato da una altezza di circa tre metri. È morto sul colpo.

Si tratta di una persona nota nella città della provincia di Catanzaro, svolgeva l’attività di carrozziere. Secondo una prima sommaria ricostruzione, sarebbe precipitato dal tetto di un capannone in corso di costruzione.