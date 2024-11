Una tragedia ha colpito la Questura di Vibo Valentia. Un poliziotto in servizio alla Digos, F.S., di 50 anni, si sarebbe tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. Da quanto si apprende, il fatto è avvenuto ieri sera, quando il corpo dell’uomo è stato ritrovato riverso nella sua auto lungo la strada che da Vibo porta a Soriano. Sono state comunque avviate delle indagini per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto e capire la natura di un gesto che ha duramente colpito familiari, amici e colleghi del poliziotto, in servizio alla Digos da circa dieci anni e stimato da colleghi e dirigenti.