Il malore ha colpito una donna di Cosenza alle casse dell'Eurospin di Viale Mancini. Inutili i soccorsi

E' morta all'improvviso, mentre faceva la spesa all'Eurospin. Una donna di 68 anni residente nel quartiere di Via Popilia a Cosenza, ha accusato un malore mentre era in fila alle casse del supermercato di Viale Mancini ed è stramazzata a terra, probabilmente a causa di un infarto. In quel momento, erano da poco passate le 19, il market era particolarmente affollato. Immediati sono scattati i soccorsi. Secondo alcuni testimoni l'ambulanza sarebbe giunta in tempi rapidi ma per la signora non c'era più nulla da fare. Sotto shock alcuni familiari che erano con lei.

Salvatore Bruno