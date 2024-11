L'uomo era malato da tempo. Intervenuti i carabinieri che per il momento non hanno trovato familiari a cui consegnare la salma

Dramma della solitudine per un cittadino ucraino trovato morto, a Rosarno, in una casa diroccata del centro storico. Il decesso dell'uomo, scoperto nel pomeriggio, sarebbe avvenuto per cause naturali - cosi come hanno confermato fonti investigative dopo una prima perizia cadaverica eseguita dal medico legale - e risalirebbe ad almeno una settimana fa. La vittima, un 46 enne del quale non sono state fornite le generalita', giaceva sul letto e il ritrovamento e' potuto avvenire solo grazie alla segnalazione di alcuni residenti della zona allarmati per il forte odore che proveniva dall'abitazione fatiscente.



L'uomo, da quel che si e' potuto apprendere, era malato da tempo - colpito da un ictus nei mesi scorsi, hanno detto alcuni vicini di casa - e si muoveva a fatica. Nel pomeriggio al civico 34 di via Della Posta Vecchia, una traversa del centralissimo Corso Garibaldi, sono intervenuti i carabinieri che per il momento non hanno trovato familiari o conoscenti dell'uomo morto cui consegnare la salma.

Agostino Pantano