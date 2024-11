Il dramma si è consumato a Cassano allo Jonio. Vittima una donna di 80 anni

Nel giorno della Festa della Donna una mimosa causa la morte di un’anziana. Il dramma si è consumato a Cassano alla Jonio poco dopo le ore 13. Secondo quanto si è appreso, la donna, una signora di 80 anni, era intenta a staccare un rametto con l’infiorescenza quando improvvisamente dall’albero si è staccato un grosso tronco che l’ha colpita in pieno, facendola precipitare in un burrone. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’episodio.

Salvatore Bruno