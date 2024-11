Sono ancora in corso le operazioni di recupero di un uomo di 54 anni morto dopo essere precipitato in un burrone di circa 50 metri in località Carrubara di San Luca, nel Reggino. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Siderno e Bianco e si attende l'arrivo del Saf, Nucleo speleo-alpino-fluviale. Difficili le operazioni di recupero a causa della zona particolarmente impervia. Il 54enne, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione nella giornata di oggi. I familiari avrebbero avviato le ricerche rinvenendo in fondo al precipizio il corpo ormai senza vita dell'uomo.



In aggiornamento