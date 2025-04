Un'ennesima tragedia scuote il Tirreno cosentino: questa mattina, P.C., 81 anni, è morto per le ferite riportate a seguito di una caduta dalla finestra. L'uomo si trovava ricoverato in una struttura per anziani che sorge in un paesino della costa. Le forze dell'ordine dovranno ora ricostruire l'accaduto e chiarire le dinamiche dell'accaduto.

I carabinieri del posto, coordinati dal capitano Andrea D'Angelo, hanno immediatamente svolto i controlli del caso ed effettuato i rilievi di rito. Successivamente, sarà loro compito stabilire, attraverso le indagini, se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Da una prima ricostruzione, si farebbe largo la seconda ipotesi.