L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione alla guida della propria auto. E’ stato trovato da cacciatori in una scarpata in zona di campagna

Da due giorni era scomparso a Mileto, nel Vibonese. Questa mattina, un pensionato di 82 anni, Giuseppe Marsico, è stato ritrovato morto in una scarpata in località “Pigno”, in zona di campagna. A fare la drammatica scoperta, un gruppo di cacciatori che hanno nell’immediatezza sollecitato i soccorsi.

L'uomo, affetto da demenza senile, era uscito di casa nel pomeriggio di martedì, allontanandosi alla guida della propria vettura. Da quel momento, di lui si era persa ogni traccia. I familiari, allarmati, nella mattinata di ieri ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri, preoccupati soprattutto per le precarie condizioni di salute del pensionato.

Sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione di Mileto, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del corpo dell’anziano. Nelle vicinanze, invece, è stata ritrovata l’auto.