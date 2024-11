Due persone hanno perso la vita nel drammatico incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri, 11 giugno, poco prima delle ore 23, lungo la statale 534 di Cammarata e degli Stombi, nel comune di Cassano allo Jonio. Si tratta dei conducenti delle due le auto coinvolte, una Fit Multipla e una Renault Scenic, entrambi 45enni. Lo scontro è avvenuto in prossimità di un distributore di carburante, in un tratto in cui la carreggiata si restringe. Altre due persone sono rimaste ferite e trasportare agli ospedali di Cosenza e Corigliano. Si tratta di due donne, madre e figlia. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Corigliano agli ordini del capitano Cesare Calascibetta, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco. Il transito è rimasto a lungo interrotto in entrambe le direzioni.