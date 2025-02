Tragedia a Montalto Uffugo dove questo pomeriggio è morto un 41enne, Alessandro Guerra. Il drammatico incidente si è verificato nella frazione di Settimo. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è stato schiacciato da un furgone, forse a causa del freno a mano non azionato oppure mal funzionante.

Il fatto si è verificato in via Malagodi. Sul posto, i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo e una squadra di vigili del fuoco. Inutile l’intervento dell’elisoccorso che è giunto quando l’uomo era già morto.