Drammatico incidente stradale questa notte a Reggio Calabria dove un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada finendo la sua corsa contro un camper parcheggiato sulle bretelle del Calopinace, in via Argine Destro Calopinace. Un impatto violentissimo costato la vita al conducente della Toyota Yaris, un giovane di 26 anni, Demetrio Luvarà, morto sul colpo. Gravi le condizioni del passeggero, anche lui 26enne, trasportato d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Sul posto Polizia Municipale, Squadra Mobile, vigili del fuoco e sanitari del 118.