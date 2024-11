Si è aggravato il bilancio del drammatico incidente stradale verificatosi intorno alle 21 di ieri sera lungo la provinciale n. 17 che conduce da Vibo a Tropea. Il sinistro si è verificato all’altezza del bivio di Zungri allorquando una Nissan Infinity è uscita di strada, capovolgendosi più volte per essere poi avvolta dalle fiamme. Nell’impatto ha perso la vita un 68enne originario di Viterbo, sottoufficiale dell’Esercito in pensione, mentre l’altro occupante dell’auto, il 72enne Rocco D’Agostino, di Laureana di Borrello, è stato trasferito in Pronto soccorso a Vibo dal personale del 118 intervenuto sul posto. L’uomo, che nell’incidente ha riportato un grave trauma cranico, è stato successivamente indirizzato verso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale Riuniti di Reggio Calabria ma è deceduto nel corso del trasferimento. Sul posto per soccorrere i feriti anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e i carabinieri della Stazione di Zungri per i rilievi di rito. Al momento del tragico incidente la zona era interessata dalla pioggia e anche se non sono ancora note le cause dell’uscita di strada dell’auto a finire sotto accusa sono le condizioni dell’asfalto e in generale della sicurezza della trafficata arteria.