Nella settimana appena trascorsa diversi sono stati i risultati conseguiti in termini sia di prevenzione che repressione dei reati, con l’impiego in servizi ordinari e straordinari del controllo del territorio nell’ambito del capoluogo e del territorio provinciale di personale della Squadra Volante, del Commissariato di Catanzaro Lido, e del Commissariato di Lamezia Terme, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Calabria di Vibo Valentia.

Diciassette persone sono state denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria in quanto resisi responsabili di diversi reati. Nello specifico si tratta di undici, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, per inosservanza al foglio di via obbligatorio, altre quattro per violazione della misura di sorveglianza speciale di P.S, di cui una anche per inosservanza all’obbligo di dimora, ed un’altra per violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre, un nigeriano, senza fissa dimora è stato segnalato, invece, per presenza illegale sul territorio nazionale.

A seguito di alcuni servizi mirati al contrasto della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la squadra volante ha segnalato all’autorità amministrativa, con contestuale sanzione, tre persone per detenzione di stupefacente tipo marijuana e cocaina e un'altra per la detenzione di cinque involucri contenente stupefacente del tipo marijuana.

Durante il periodo in esame, complessivamente sono stati effettuati 229 posti di blocco, controllati 8752 veicoli, di cui circa il 65% con il sistema di controllo telematico delle targhe denominato “Mercurio”. Per violazione al Codice della Strada sono state elevate 302 multe, ritirati 22 documenti e in dieci casi si è proceduto anche al sequestro dei veicoli. Sono state identificate 5900 persone di cui 80 straniere, effettuati 480 controlli a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o a sorveglianza speciale di Ps.

Ulteriore attività su strada è stata condotta dalle pattuglie della Sezione della Polizia Stradale che nell’ultimo fine settimana hanno controllato 185 veicoli, identificato 212 persone, sottoposto a fermo amministrativo 4 veicoli in quanto privi della copertura assicurativa, ritirato quattro patenti per guida in stato di ebrezza ed elevato 96 sanzioni amministrative al codice della strada

