I finanzieri di Crotone nell'ambito del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, disposto dal Comando generale della guardia di finanza, hanno arrestato, nella serata del 30 settembre, il trentunenne m.p., colto nella flagranza di spacciare sostanze stupefacenti davanti al centro di aggregazione giovanile della chiesa di San Domenico, a Crotone.

Le fiamme gialle del comparto anti terrorismo pronto impiego del gruppo di crotone, nell'ambito di attività finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, con attività di appostamento e osservazione, hanno appurato la presenza, all'interno del piazzale del complesso parrocchiale pitagorico, di un soggetto intento a cedere sostanza stupefacente, del tipo marijuana, a giovani consumatori.

È quindi scattato, in modo fulmineo, il blitz dei finanzieri, che hanno operato con ausilio delle unitaà cinofile anti droga, consentendo di identificare gli avventori – segnalati alla locale prefettura per i provvedimenti di carattere amministrativo – e neutralizzare lo spacciatore, trovato in possesso di un bilancino di precisione, oltre 70 grammi di marijuana, opportunamente essiccata, confezionata e pronta alla vendita, circa 290 euro in banconote di piccolo taglio che sono stati sottoposti a sequestro penale.

In relazione ai fatti accertati il responsabile è stato arrestato e condotto presso la locale casa circondariale, su disposizione del magistrato di turno, Ines Bellesi.

Nella mattinata dell'1 ottobre l’arrestato è stato condotto davanti al tribunale di Crotone che ha convalidato l'arresto e sottoposto il reo agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni si svolgerà il giudizio direttissimo. L'operazione dei baschi verdi ha consentito di smantellare una insidiosa piazza di spaccio, di particolare allarme sociale, in un'area prospiciente l'oratorio frequentato da numerosi adolescenti.