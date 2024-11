Due delle persone indagate sono finite in carcere, mentre le altre sono state sottoposte al divieto di dimora nel comune della Piana

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato di Gioia Tauro hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna italiani, tutti residenti nel comune di Gioia Tauro, ritenuti responsabili, allo stato del procedimento ancora in fase di indagini preliminari, di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini

L’articolata attività d’indagine, svolta nel centro della città di Gioia Tauro, ha permesso agli agenti della Sezione investigativa di accertare che gli indagati spacciavano sostanze stupefacenti tra le quali cocaina, marijuana e hashish, nelle più svariate ore del giorno anche in aree densamente popolate, incuranti dei ignari passanti ed addirittura, in alcuni casi, in presenza di minori.

I riscontri investigativi hanno consentito di individuare due diverse “piazze di spaccio”, una di queste situata proprio al centro della città. L’altra, invece, sulla strada statale 18, all’ingresso della cittadina.

All’esito delle formalità di rito, per due degli indagati il Gip di Palmi ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre gli altri due sono stati sottoposti al divieto di dimora nel comune di Gioia Tauro.